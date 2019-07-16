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Güney Afrikalı konservatuvar öğrencileri Marmaris'te turistleri coşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:28 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde otel ve restoranlarda sahne alan Güney Afrikalı 6 konservatuvar öğrencisi, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanıyor.

Güney Afrikalı konservatuvar öğrencileri Marmaris'te turistleri coşturuyor

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde otel ve restoranlarda sahne alan Güney Afrikalı 6 konservatuvar öğrencisi, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanıyor. Blues ile 1960, 1980 ve 1990'lı yılların yabancı şarkılarını seslendiren ve herhangi bir müzik aleti çalmayan genç müzisyenler hem okul harçlıklarını çıkarıyor hem de Türk kültürünü öğreniyor.
Güney Afrikalı konservatuvar öğrencileri Luyanda Makapela (23), Tshula Babalwa (25), Mihlali Tyatya (24), Sinazo Nkqokwe (22), Lisa Yengeni (21) ve Sithembele Limba (23) bir süre önce 'Diamond 6' adını verdikleri bir grup kurdu. Afrikalı 6 öğrenci, kurdukları grubu sosyal medyada tanıtıp, Türkiye'de sahne almak istediklerini duyurdu. Gençlerin bu çağrısı, Marmaris'teki bir müzik ve prodüksiyon şirketi sahibi Serkan Göknur'un dikkatini çekti. Göknur, 'Diamond 6' grubunu yerinde görüp, dinlemek için Güney Afrika'ya gitti. Grubun sahne performansını beğenen Göknur, gerekli izinleri alıp grubu, Marmaris'e getirdi. Kendilerine has ses tınıları ile dikkat çeken grup üyeleri, haftanın 6 günü başta 4 ve 5 yıldızlı oteller ile lüks restoranlar olmak üzere çeşitli işletmelerde sahne almaya başladı. Blues ile 1960, 1980 ve 1990'lı yılların yabancı şarkılarını söyleyen ve herhangi bir müzik aleti çalmayan grup üyeleri, kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandı.
'EN ÇOK TÜRK LOKUMU VE TÜRK SICAKLIĞINI SEVİYORLAR'
İki haftadır Marmaris'te çeşitli mekanlarda sahne alan grup, boş vakitlerinde ise önemli mekanları ziyaret ediyor. Türk insanlarının sıcakkanlılığını ve Türk lokumunu çok sevdiklerini söyleyen grup üyelerinden Tshula Babalwa, "Güney Afrika'da konservatuvar öğrencisiyiz. Karşımıza Marmaris'te bir fırsat çıktı. Hem okul harçlarımızı çıkartıyoruz hem tatil yapıp, eğlenip, eğlendiriyoruz. Marmaris'te iki haftada çok güzel dostluklar edindik. Sosyal medyamızda sürekli paylaşım yapıyoruz ve büyük ilgi görüyor" dedi.
Grubun üyelerinden Sithembele Limba, "İlk hedefimiz okul harçlıklarını çıkarmak. İki kültür arasında güzel dostluklar oluştu. Biz mutluyuz, bizleri izlemeye gelenler de mutlu. Önemli olan bu" diye konuştu.
HEM HARÇLIKLARINI ÇIKARTIYORLAR HEM EĞLENDİRİYORLAR
Müzik ve prodüksiyon şirketi sahibi Serkan Göknur da, "Güney Afrikalı bu 6 genç, yaz tatillerinde harçlıklarını çıkarmak için ülkelerinden kilometrelerce uzakta müzik yapıyorlar. Marmaris'e geldikleri ilk hafta, sadece 2 gün günü sahne alırlarken şimdi haftanın 6 günü şarkı söylüyorlar. Yerli ve yabancı turistlerden ciddi bir hayran kitlesi oluştu. Okulları açıldığında ülkelerine dönerek müzik eğitimlerine devam edecekler" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Güney Afrikalı konservatuvar öğrencileri Marmaris'te turistleri coşturuyorGüney Afrikalı konservatuvar öğrencileri Marmaris'te turistleri coşturuyorGüney Afrikalı konservatuvar öğrencileri Marmaris'te turistleri coşturuyorGüney Afrikalı konservatuvar öğrencileri Marmaris'te turistleri coşturuyor

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