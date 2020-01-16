Güney Afrikalı tanınmış vaiz Deedat'ın aktivist oğluna silahlı saldırı

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'nın önde gelen Müslüman vaizlerinden Şeyh Ahmed Deedat'ın aktivist oğlu Yusuf Deedat, silahlı saldırıya uğradı.

Komiser Thembeka Mbele, yaptığı açıklamada, Durban şehrinde mahkeme binası önünde eşiyle yürüyen Deedat'ın kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında başından vurulduğunu söyledi.

Saldırının sebebini araştırdıklarını belirten Mbele, ağır yaralanan Deedat'ın hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Ailesi, Yusuf Deedat'ın sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Babası gibi vaiz olan Yusuf Deedat, aktivist kimliğiyle de tanınıyor.

Hristiyanlarla yaptığı kamuya açık dini münazaralarla tanınan baba Şeyh Ahmed Deedat, 2005 yılında hayatını kaybetmişti.

İslam ve Hristiyanlık üzerine kitaplar yazan Deedat, 1986'da Uluslararası Kral Faysal Ödülü'nü almıştı.

