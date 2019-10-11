Güney  Afrikalı turist, otel odasında ölü bulundu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’a tatile gelen Güney Afrika uyruklu Kamedien Ridduwaan (65) otel odasında ölü bulundu. Ridduwaan'ın cenazesi, ailesinin istediği üzerine Aksaray'da toprağa verildi.

2 kardeşiyle birlikte Türkiye'ye tatile gelen Kamedian Ridduwaan, Ihlara Vadisi'ni gezmek içinde Aksaray'a geldi. Geceyi otelde geçiren Ridduwaan, sabah kahvaltıya gelmedi. Bunun üzerine odasına giden kardeşleri, Ridduwaan'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Bunun üzerine sağlık ekibi ve polise haber verildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Ridduwaan'ın öldüğünü belirledi. Ridduwaan'ın cenazesi ailesinin istediği üzerine Aksaray'daki Evrah Mezarlığı'na defnedildi.

Tur rehberi Semih Yetimoğlu, 1 haftalık Anadolu gezisi kapsamında, Ihlara Vadisi için Aksaray'a geldiklerini belirterek, ''Bir misafirimiz otelde ölü bulundu. Misafirlerimiz Müslüman olduğu için burada defnedilmesi istendi. Misafirlerimiz Türkiye’ye Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilendikleri için gelmişler. İlk gün Söğüt’e gidip ziyaret yaptık. Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ettik. Yarın turumuz bitecek ve İstanbul’a dönecektik'' diye konuştu.

Rıdduwaan'ın kardeşi Fatima Ridduwaan (60) da ”Bizim inancımızda, vefat eden insanın hemen gömülmesi gerekiyor. Burası da bir Müslüman ülke olduğu için Aksaray'a defnetmeyi uygun gördük'' dedi.

