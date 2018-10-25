Güney Afrikalı üniversite öğrencileri insan idrarından tuğla yaptı

Dolayısıyla, bir tuğla yapılabilmesi için 100 kez kadar tuvalete gitmeniz gerekiyor.

Bakteriler, idrardaki üreyi çökelten bir enzim üretiyor ve ortaya kalsiyum karbonat çıkıyor. Daha sonra da kalsiyum karbonat kum tanelerini birbirine bağlıyor ve ortaya sert, gri tuğlalar çıkıyor.

İlk olarak idrardan katı gübre üreten öğrenciler, daha sonra üniversitenin "bio-tuğla" adını verdiği buluşlarını "büyütmek" için, biyolojik bir süreç izlediler.

Bio-tuğlanın şekli ve sertliği istendiği gibi ayarlanabiliyor.

Dr. Randall BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu sürece geçen yıl ilk başladığımızda, kireçtaşının yüzde 40'ı oranında bir sertlik sağlayabildik. Sadece birkaç ay sonra bunu iki katına çıkartmayı başardık ve şimdi de hiç ısı vermeden, oda sıcaklığında sadece kalıba koyduğumuz malzemeyi değiştirerek ve bakterinin partikülleri yapıştırması için daha uzun süre tanıyarak bunu yapabiliyoruz." dedi.

Cape Town Üniversitesi'ne göre normal tuğlalar 1400 derece civarındaki bir sıcaklıkta pişiriliyor.

Ancak Dr. Randall kendi tuğla yapım süreçlerinin çok daha kötü koktuğunu kabul ediyor.

"Diyelim ki bir evcil hayvanınız var ve köşeye işedi. Aldığınız o güçlü koku, salınan amonyağa ait. Bü süreçte bir yan ürün olarak amonyak ortaya çıkıyor. Daha sonra bu, amonyak nitrojen zengini gübreye dönüştürülüyor."diye konuştu.

İlk kez insan idrarı kullanıldı

Ancak Randall, 48 saat kadar sona tuğlalardaki amonyak kokusunun tamamen gittiğini ve sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmadığını da söylüyor.