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  4. Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı! İstanbul'da düğmeye basıldı: 9 kişi yakalandı

Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı! İstanbul'da düğmeye basıldı: 9 kişi yakalandı

04.06.2024 10:12
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Türkiye'ye Güney Amerika'dan kokain sevkiyatı yapmaya çalışan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yüksek miktarda kokain ele geçirildi, şüpheliler yakalandı.

Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı! İstanbul'da düğmeye basıldı: 9 kişi yakalandı

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Narkoçelik-20 operasyonlarında 373 kilo kokain ele geçirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’de zehir tacirlerine göz açtırılmayacağını belirterek, "Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ’Narkoçelik-20’ operasyonlarında; 373 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı" ifadesini kullandı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kokain
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