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Güney Amerika ülkelerinde 4 uçak, bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 01:24 | Son Güncelleme

Güney Amerika ülkeleri Şili, Peru ve Arjantin'deki 4 uçak, bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Güney Amerika ülkelerinde 4 uçak, bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı

Şili Sivil Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Amerika ülkeleri Şili, Peru ve Arjantin'de 4 uçak acil iniş yaptı.

Peru Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Peru Radar Kontrol Merkezi, bugün saat 12:48'de Şili'deki mevkidaşlarından aldığı çağrıda, Latam Havayolları'na ait LA 2369 sefer sayılı uçağa ilişkin bomba tehdidi uyarısı aldı" denildi.

LA 2369 sefer sayılı Peru uçağının Şili'deki yetkililerin bildirdiği uçakla aynı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bomba ihbarlarının gerçek olup olmadığı ya da olaylardaki muhtemel bir can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Sputnik'in haberine göre, mürettebat uçağı Peru'nun Pisco kentine yönlendirme kararı aldı ve uçak iniş yaptı. Söz konusu uçaklardan bir diğeri ise, Arjantin'in Mendoza şehrine ulaşmak üzere Şili'den kalkış yaptı. Ancak bomba ihbarı nedeniyle Rosarip'da acil iniş yaptı. Konuya ilişkin haberler, Çarşamba günü Şili'de bir uçağın acil iniş yapmasının hemen ardından geldi.

​Söz konusu uçaklardan bir diğeri ise, Arjantin'in Mendoza şehrine ulaşmak üzere Şili'den kalkış yaptı. Ancak bomba ihbarı nedeniyle Rosarip'da acil iniş yaptı. Gazeteci Juan Pedro Aleart'ın bildirdiğine göre, uçak yetkililerce incelendi ve herhangi bir sorun olmadığı kaydedildi.

Konuya ilişkin haberler, Çarşamba günü Şili'de bir uçağın acil iniş yapmasının hemen ardından geldi. Şili polisi olaylara ilişkin soruşturma başlattı.


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bomba uçak Güney Amerika

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