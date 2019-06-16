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Güney Amerika'da elektrik kesintisi

16.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

Güney Amerika'da Arjantin ve Uruguay'ın tamamında Brezilya, Paraguay ve Şili'nin ise bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Arızanın nedeni henüz bilinmiyor.Arjantin ve Uruguay'ın tamamı ile Brezilya, Şili ve Paraguay'ın bazı bölgelerinde teknik bir arızadan dolayı elektrikler kesildib Yetkililer en az 48 milyon insanın elektriksiz kaldığını açıkladı.

Enerji tedarikçisi Edesur beş ülkeyi etkileyen elektrik kesintisinin elektrik sisteminde meydana gelen büyük çaplı bir arızadan kaynaklandığını açıkladı.

Arjantin'de yayımlanan El Clarin gazetesi ülkede yerel saatle 07.00'den tibaren elektrik verilemediğini duyurdu. Elekrik kesintisi nedeniyle başkent Buenos Aires başta olmak üzere Santa Fe, San Luis, Formosa, La Rioja, Chubut, Cordoba, Mendoza kentleri ile Tierra del Fuego eyaletinde yaşam olumsuz etkileniyor. Ülkede toplu taşıma sistemi de elektrik kesintisi nedeniyle felce uğramış durumda. Tren seferleri sinyalizasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle yapılamıyor.

Komşu ülke Uruguay'ın tamamı, Brezilya, Şili ve Paraguay'ın ise bazı bölgeleri de elektrik kesintisinden nasibini aldı.

Elekrik kesintisinin teknik bir arızadan çıktığı belirtilirken arızanın kaynağı konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi. Kısa süre önce Buenos Aires ve çevresinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle su hatlarında da arıza meydana gelmişti. Elektrik kesintilerinin bu olumsuz hava koşullarıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

dpa, epd / TY,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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