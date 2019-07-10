HABER

Güney Amerika’da en fazla cinayet işlenen ülke Venezuela

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 01:58 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, Venezuela 2017'de, Güney Amerika ülkeleri arasında en fazla cinayet işlenen ülke olarak yer aldı

CARACAS (AA) - Venezuela’nın 2017 yılında Güney Amerika ülkeleri arasında en fazla cinayet işlenen ülke olduğu bildirildi.

Ülke basınındaki Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporuna dayandırılan haberlere göre, Venezuela 2017'de 100 binde 57 cinayet oranıyla Güney Amerika’da en fazla cinayet oranına sahip ülke oldu.

1991 yılında 100 binde 13 olan bu rakamın 2017'de 100 binde 57’ye yükselmesiyle Venezuela'nın Amerika kıtası ülkeleri arasında “en dramatik artış” yaşanan ülke olması dikkati çekti.

Uzun süredir derin ekonomik, sosyal ve siyasi kriz yaşayan ve başka ülkelere yoğun göç veren Venezuela’da başkent Caracas, 100 binde 122’lik cinayet oranı ile ülke genelini ikiye katladı.

Brezilya ise 100 binde 30’luk oranla Venezuela’nın ardından en fazla cinayet işlenen ikinci ülke oldu.

- Latin Amerika’daki en yüksek oran El Salvador’un

Tüm Latin Amerika ülkeleri arasında en fazla cinayet ise 100 binde 62’lik rakamla Orta Amerika ülkesi El Salvador’da işlendi.

Raporda şiddetle boğuşan Venezuela, Brezilya, Meksika gibi ülkeler için “Dünyadaki en yüksek cinayet oranlarına sahip ve yıllardır süren ekonomik ve sosyal istikrarsızlıktan herkes etkilendi.” ifadeleri kullanıldı.

Gören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzaraGören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzara
Kağıt toplayan yaşlı adamın korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!Kağıt toplayan yaşlı adamın korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!
Reyhanlı'daki patlama ile ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı!Reyhanlı'daki patlama ile ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Veneuzela'daki ekonomik kriz Venezuela

En Çok Okunan Haberler

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman’da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Karaman’da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Kağıt toplayan yaşlı adamın korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Kağıt toplayan yaşlı adamın korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Reyhanlı'daki patlama ile ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı!

Reyhanlı'daki patlama ile ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı!

Kazayı gören şaşkınlığını gizleyemedi! 55 metrelik yükü ile birlikte devrildi!

Kazayı gören şaşkınlığını gizleyemedi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Diyarbakır'da PKK'ya darbe!

İsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu

İsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.