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Güney Amerika’da milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 15:57 | Son Güncelleme

Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Uruguay’ın büyük bölümünde, Brezilya ve Paraguay’ın ise bir kısmında elektrik kesintisi yaşanıyor.Güney Amerika merkezli elektrik tedarikçisi Edesur, resmi Twitter hesabından bağlantı sisteminden kaynaklanan bir problem nedeniyle Arjantin ve Uruguay’da elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Uruguay’ın büyük bölümünde, Brezilya ve Paraguay’ın ise bir kısmında elektrik kesintisi yaşanıyor.
Güney Amerika merkezli elektrik tedarikçisi Edesur, resmi Twitter hesabından bağlantı sisteminden kaynaklanan bir problem nedeniyle Arjantin ve Uruguay’da elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Elektrik kesintisinden Brezilya ve Paraguay’ın bazı bölgelerinin de etkilendiği ifade edildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kesintiyi gidermek için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Elektrik kesintisi nedeniyle Arjantin’de tren seferlerinin durduğu, trafik ışıklarının çalışmadığı bildirildi. Arjantin ve Uruguay’da 48 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

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