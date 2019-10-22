HABER

Güney Amerika’nın karışan son ülkesi Bolivya oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

Bolivya’da devlet başkanını belirlemek için yapılan seçimlere hile karıştığı iddiası üzerinde halk sokağa indi.Peru ile başlayan, Ekvador’la devam edip Şili’de patlak veren Güney Amerika’daki protesto gösterilerinde sıra Bolivya’ya geldi.

Bolivya’da devlet başkanını belirlemek için yapılan seçimlere hile karıştığı iddiası üzerinde halk sokağa indi.
Peru ile başlayan, Ekvador’la devam edip Şili’de patlak veren Güney Amerika’daki protesto gösterilerinde sıra Bolivya’ya geldi. Pazar günü yapılan seçimlere hile karıştığı iddiası üzerine halk Yüksek Seçim Mahkemesi önünde toplanmaya başladı. Bolivya polisi mahkeme etrafında toplananları göz yaşartıcı gaz ile dağıtmaya çalışınca olaylar bir anda büyüdü.
Muhalefet partisi Comunidad Ciudadana taraftarları ile Devlet Başkanı Evo Morales’in MAS hareketi yandaşları arasında gerginlikler yaşanmaya başlandı. Protestolar başkent La Paz’ın dışında ülkenin diğer büyük şehirleri Cochabamba ve Santa Cruz’a da sıçradı. Bolivya Polis Generali Vladimir Caldern, sosyal medyadan yapılan sivil direniş çağrıları üzerine ülkedeki kamu düzenini değiştirmek için yapılacak bir harekete karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.
Yerel seçim organının web sitesine göre seçim tutanaklarının yüzde 95’inin incelemesinden sonra Devlet Başkanı Morales (MAS) oyların yüzde 46’sını alırken muhalif Carlos Mesa’nın yüzde 37 oyda kaldığı açıklanmıştı. Ancak Bolivya’nın en az iki bölgesinde seçim sayımı, muhalefet protestocularının seçime hile karıştırıldığını iddia ederek oy kullanma materyallerinin depolandığı bölgelere saldırmak istemeleri üzerine askıya alındı. La Paz Seçim Mahkemesi Başkanı Juan Pablo Trrez de bu nedenle sayıma ara verildiğini duyurdu.

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Özel öğrencilerin 'vatan sevgisi' konulu gölge oyunuÖzel öğrencilerin 'vatan sevgisi' konulu gölge oyunu
1 tonluk tespih, Guinness yolunda1 tonluk tespih, Guinness yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Son dakika: Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kritik isimler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın yazdığı mektupla ilgili açıklama

AK Parti'den Trump'ın mektubuyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

MSB'den 22.01 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve İran'a sert tepki!

Erdoğan'dan sert tepki: Teröristlerle görüşüyor

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.