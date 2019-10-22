Güney Amerika’nın karışan son ülkesi Bolivya oldu

Bolivya’da devlet başkanını belirlemek için yapılan seçimlere hile karıştığı iddiası üzerinde halk sokağa indi.

Peru ile başlayan, Ekvador’la devam edip Şili’de patlak veren Güney Amerika’daki protesto gösterilerinde sıra Bolivya’ya geldi. Pazar günü yapılan seçimlere hile karıştığı iddiası üzerine halk Yüksek Seçim Mahkemesi önünde toplanmaya başladı. Bolivya polisi mahkeme etrafında toplananları göz yaşartıcı gaz ile dağıtmaya çalışınca olaylar bir anda büyüdü.

Muhalefet partisi Comunidad Ciudadana taraftarları ile Devlet Başkanı Evo Morales’in MAS hareketi yandaşları arasında gerginlikler yaşanmaya başlandı. Protestolar başkent La Paz’ın dışında ülkenin diğer büyük şehirleri Cochabamba ve Santa Cruz’a da sıçradı. Bolivya Polis Generali Vladimir Caldern, sosyal medyadan yapılan sivil direniş çağrıları üzerine ülkedeki kamu düzenini değiştirmek için yapılacak bir harekete karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.

Yerel seçim organının web sitesine göre seçim tutanaklarının yüzde 95’inin incelemesinden sonra Devlet Başkanı Morales (MAS) oyların yüzde 46’sını alırken muhalif Carlos Mesa’nın yüzde 37 oyda kaldığı açıklanmıştı. Ancak Bolivya’nın en az iki bölgesinde seçim sayımı, muhalefet protestocularının seçime hile karıştırıldığını iddia ederek oy kullanma materyallerinin depolandığı bölgelere saldırmak istemeleri üzerine askıya alındı. La Paz Seçim Mahkemesi Başkanı Juan Pablo Trrez de bu nedenle sayıma ara verildiğini duyurdu.

