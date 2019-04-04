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Güney Asya'da hava kirliliği yaşam beklentisini kısaltıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 20:02 | Son Güncelleme

Güney Asya'da havadaki zehirli maddelere uzun süreli maruz kalan çocukların ortalama yaşam süresinin 30 ay azaldığı belirtildi

Güney Asya'da mevcut hava kirliliği seviyelerinde yetişen ve havadaki zehirli maddelere uzun süre maruz kalan çocukların beklenen yaşam süresinin 30 ay kısaldığı bildirildi.

Sağlık Etkileri Enstitüsü (HEI) ile Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsünün (IHME) "2019 Küresel Hava Durumu" raporunda, 2017'de kapalı ve açık alandaki hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklar nedeniyle Çin'de 1,2 milyon, Hindistan'da 1,2 milyon, Pakistan'da 128 bin, Endonezya'da 124 bin, Bangladeş'te 123 bin kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bu rakamın, Nijerya'da 114 bin, ABD'de 108 bin, Rusya'da 99 bin, Brezilya'da 66 bin ve Filipinler'de 64 bin olduğu belirtilen raporda, 2017'de dünya genelinde görülen yaklaşık 5 milyon ölümün, hava kirliliği ile bağlantılı olduğunun altı çizildi.

Dünya genelinde hava kirliliğinin ortalama yaşam beklentisini 20 ay azalttığına dikkat çekilen raporda, Güney Asya'da mevcut hava kirliliği seviyelerinde yetişen bir çocuğun yaşam süresi beklentisinin ortalama 30 ay kısaldığı belirtildi.

Güney Asya'nın dünyada hava kirliliğin en fazla yaşandığı bölge olduğuna işaret edilen raporda, dünya genelindeki hava kirliliğinin, yetersiz beslenme, alkol ve fiziksel hareketsizlik gibi birçok risk faktöründen daha fazla ölüme yol açtığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava kirliliği

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