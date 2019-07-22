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Güney Asya’daki sel felaketinde ölü sayısı 300’ü aştı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

Güney Asya ülkeleri Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölü sayısının 300’ü aştığı belirtildi.Bangladeş, Hindistan ve Nepal’in bazı bölgelerinde etkili olan sel felaketinde ölü sayısı 300’ü geçti.

Güney Asya ülkeleri Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölü sayısının 300’ü aştığı belirtildi.
Bangladeş, Hindistan ve Nepal’in bazı bölgelerinde etkili olan sel felaketinde ölü sayısı 300’ü geçti. Bangladeş’te son iki haftada en az 47 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, Nepal’de ise sel ve toprak kayması nedeniyle 120 kişinin öldüğü ya da kayıp olduğu ifade edildi.
Bangladeş’te en az 700 bin kişi sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Bangladeş’in merkezindeki en az beş bölge sel riski altında bulunurken, iki nehirde ise su seviyeleri yükselmeye devam ediyor. Bazı bölgelerde, su baskınlarının şiddetli olmasından dolayı yardım malzemelerinin halka ulaştırılamadığı kaydedildi.

Yıldırım isabet etmesi sonucu 41 kişi öldü
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısının 41’e yükseldiği belirtildi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Bihar, Mizoram eyaletleri ile Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Assam’da eyalet genelinde şiddetli yağışlardan 5.3 milyon kişinin etkilendiği ve 755 tahliye merkezi kurulduğu belirtildi.

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