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Güney California Üniversitesi’nden Düşük Gelirlilere Müjde

23.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

Güney California Üniversitesi Rektörü Carol L. Folt, yıllık geliri 80 bin dolar ve altında olan ailelerin öğrencilerinden eğitim ücreti alınmayacağını açıkladı

Güney California Üniversitesi’nden Düşük Gelirlilere Müjde

Güney California Üniversitesi Rektörü Carol L. Folt, yıllık geliri 80 bin dolar ve altında olan ailelerin öğrencilerinden eğitim ücreti alınmayacağını açıkladı.

Okul yönetimi ailelerin finans durumuna bakarken sahip oldukları evi hesaba katmayacaklarını söyledi. Yıllık eğitim ve yaşam masrafının 77 bin doları bulduğu Los Angeles şehrinde üniversitede 20 bin 500 lisans öğrencisi eğitim alıyor.

Folt yaptığı açıklamada “Hayatın her alanıdan yetenekli öğrencilerin Güney California Üniversitesi eğitimi alabilmelerini sağlamak için okulumuzun kapılarını daha da açıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Söz konusu uygulama bu yılın sonbahar dönemi ve 2021 yılının bahar döneminde okula birinci sınıftan kayıt yaptıracak öğrencilerle birlikte başlayacak.

Üniversite ayrıca lisans eğitimi için verdiği mali desteği de yıllık 30 milyon dolardan fazla arttırdığını duyurdu. Uygulama tam olarak başladığında üniversite her yıl 4 binden fazla öğrenciye daha güçlü bir finans desteği sağlamış olacak.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan rakamlara göre okulun 2019-2020 eğitim yılı lisans eğitim programı ücreti yaklaşık 57 bin 256 dolar.

Buna konaklama, kitap, yemek ve benzeri harcamalar da eklenince maliyet 77 bin 459 dolara kadar yükseliyor. Ailesiyle birlikte yaşayan öğrenciler için de yıllık eğitim masrafı tahmini 64 bin 715 dolar olarak öngörülüyor.

Buna karşılık devlet üniversitesi olan California Üniversitesi’nin dokuz kampüsünden birinde konaklayan California eyaleti sakini bir lisans öğrencisinin ise ortalama gideri 36 bin 100 oluyor. Kmapüs dışında konaklayan bir öğrencinin gideri ise ortalama 33 bin 200 dolar.

Güney California Üniversitesi’nin verilerine göre okuldaki lisans öğrencilerinden üçte ikisi mali yardım alıyor ve lisans öğrencilerinin yüzde 21’i düşük gelirli ailelerin çocuklarından oluşuyor.

Toplamda bakıldığında üniversitenin lisans bölümünde okuyan tüm öğrenciler, eğitim masrafı ve giderlerini karşılamak için çeşitli kaynaklardan yılda toplam 640 milyon doların üzerinde ödül ve destek alıyorlar. Okuldaki lisans öğrencilerinin yarısı burslu.

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