Güney California’da Deprem

California’nın güneyi 6,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Mojava Çölü olan deprem Las Vegas’tan Pasifik Kıyısı’na ve Nevada eyaletine kadar hissedildi. Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Depremin merkez üssü yakınında 28 bin kişinin yaşadığı Ridgecrest kasabasına arama kurtarma çalışmaları için itfaiye ekipleri gönderildi. Los Angeles’ın 240 kilometre kuzey doğusundaki

kasabada bazı yangınlar ve kazalar meydana geldi. Yetkililer, acil durum görevlilerinin bu olayların yaşandığı bölgelere gönderildiğini bildirdi.

Deprem uzmanı Lucy Jones Perşembe günü meydana gelen depremin Güney California’yı son 20 yılda vuran en şiddetli deprem olduğunu söyledi.

Jones’a göre bölgeyi vuran bir önceki şiddetli deprem 7,1 büyüklüğünde16 Ekim 1999’da gerçekleşen depremdi.

California Teknoloji Üniversitesi’nde açıklama yapan Jones’a göre depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir artçı yaşandı. Jonesartçıların şiddetinin 5,0 büyüklüğüne kadar çıkmasının şaşırtıcı olmayacağını kaydetti.

