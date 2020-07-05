Güney Carolina’da Silahlı Saldırı

Güney Carolina eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili olarak henüz gözaltına alınan birinin olmadığı açıklandı.

Olaya neyin neden olduğu ya da birden fazla şüpheli olup olmadığı da henüz netleşmiş değil.

Olay bir gece kulübünde gerçekleşti ve ateş açıldığı sırada gece kulübünde çok sayıda kişinin olduğu kaydedildi.

Gece kulübü Greenville’in 8 km güneybatısında yer alıyor.

Güney Carolina’da son günlerde Corona vaka sayısı artıyor.

Greenville eyalette maskeyi zorunlu hale getiren ilk kent olmuştu.

Eyalet Valisi Henry McMaster eyalet genelinde maskeyi zorunlu tutmamıştı.

Ancak McMaster kalabalıklarla ilgili kısıtlamaları kaldırmadığını hatırlatarak, yasa dışı olarak gece kulübü işletenlerle konser verenlere suçlamalar yöneltilebileeğini kaydetti.

