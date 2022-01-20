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Güney Çin Denizi'nde ABD Çin Gerginliği

20.01.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, ABD donanmasına ait bir geminin Güney Çin Denizi’nde izinsiz biçimde Çin karasularına girdiğini ve geminin uyarıldığını belirtti. ABD Deniz Kuvvetleri’yse söz konusu haberin doğru olmadığını açıkladı

Güney Çin Denizi'nde ABD Çin Gerginliği

Çin Halk Cumhuriyeti ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait bir geminin Güney Çin Denizi’nde izinsiz biçimde Çin karasularına girdiği ve geminin uyarıldığı belirtildi. ABD Deniz Kuvvetleri’yse söz konusu haberin doğru olmadığını açıkladı.

Çin tarafından yapılan açıklamada, USS Benfold gemisinin izinsiz ve yasadışı şekilde Çin karasularını ihlal ettiği ve b sebeple hem Çin donanma gemilerinin hem de hava kuvvetlerinin ABD gemisini takip ettiği belirtildi.

Açıklamada “ABD tarafının bu provokatif eylemlere derhal son vermesini ciddiyetle talep ediyoruz aksi takdirde öngörülemeyen bu olayların ciddi sonuçlarına kanatlanacaklar” ifadeleri yer aldı.

ABD Deniz Kuvvetleri’yse USS Benfold gemisine bir uyarı yapılmadığını belirtti ancak geminin söz konusu alanda faaliyet gösterdiğini doğruladı. Konuya ilişkin olarak ABD Deniz Kuvvetleri 7. Filo Sözcüsü Mark Langford yaptığı açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin görevimize ilişkin yaptığı açıklama doğru değildir” dedi.

ABD Deniz Kuvvetleri, USS Benfold gemisinin “Seyir özgürlüğü” adı verilen operasyon kapsamında uluslararası kurallarla uygun biçimde bölgede faaliyet gösterdiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca “ABD, her ulusun, uluslararası hukukun izin verdiği şekilde denizde ve havada faaliyet gösterme hakkını savunuyor” ifadelerine yer verildi.

ABD Donanması’na ait gemiler sık sık Güney Çin Denizi’nde seyirde bulunuyor ve bu durum Çin’in karasuları ihlali iddialarına neden oluyor.

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