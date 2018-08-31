Güney Çin Denizi'nde karaya oturan Filipinler savaş gemisi

Filipinler hükümeti, geçen ayın sonunda, Güney Çin Denizi'nde Pekin yönetiminin kontrolündeki ihtilaflı Spartly Takımadaları çevresinde Filipinler ordusuna ait uçak ve gemilere bu yılın başından beri en az 46 telsiz uyarısı yapıldığını belirterek, Çin topraklarına izinsiz yaklaşım uyarısı yapılan söz konusu mesajlar hakkındaki rahatsızlığını Çinli muhataplarına iki kez iletmişti.

MANILA (AA) - Filipinli yetkililer, ülke donanmasına ait bir savaş gemisinin çarşamba gecesi Güney Çin Denizi'nde karaya oturmasıyla ilgili yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için Çinli yetkililere bilgi verdi.

- Güney Çin Denizi sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine askeri üs ve tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Bölgede kendini savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını öne süren ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) adasında da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çundao olarak adlandırılıyor.

