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Güney Çin Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

ABD’ye ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi’nde aniden rota değiştirerek Rusya’ya ait savaş gemisine 50 metre kadar yaklaşması, sıcak anların yaşanmasına neden oldu.ABD’ye ait savaş gemisi USS Chancellorsville’in, Güney Çin Denizi’nde aniden rota değiştirmesi sıcak dakikaların yaşanmasına neden oldu.

ABD’ye ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi’nde aniden rota değiştirerek Rusya’ya ait savaş gemisine 50 metre kadar yaklaşması, sıcak anların yaşanmasına neden oldu.
ABD’ye ait savaş gemisi USS Chancellorsville’in, Güney Çin Denizi’nde aniden rota değiştirmesi sıcak dakikaların yaşanmasına neden oldu. Rusya’nın iddiasına göre, Chancellorsville aniden rota değiştirerek Rus donanmasına ait Admiral Vinorgardov savaş gemisine 50 metre yaklaşıp geminin önüne sürdü. Rusya tarafından yapılan açıklamada, Rus mürettebatın iki savaş gemisinin çarpışmayı önlemek için ani manevralar yaptığını öne sürdü.
Rusya’nın iddiası ise ABD tarafından yalanlandı. ABD’li komutan Clayton Doss, Rusya tarafını “tehlikeli ve amatörce” olmakla suçladı. Rus savaş gemisinin, USS Chancellorsville savaş gemisine yönelik tehlikeli manevralar yaptığını dile getiren Doss, Rus tarafını ’propaganda’ yapmakla suçladı.

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