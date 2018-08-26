Güney Ege sahillerinde yoğunluk

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü Muğla'da vatandaşlar, serinlemek için sahilleri tercih etti.

Tatilini geçirmek için Muğla ile turistik ilçelerine gelenler ve bölgede yaşayanlar sıcak hava nedeniyle serinlemek için denize girdi.

Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Tatilciler, Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Bazı vatandaşlar ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih ederken bazıları da Akçapınar sahilinde kanoyla gezintiye çıktı.

Fethiye'de deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler, Ölüdeniz ve Belcekız plajları ile Kumburnu Tabiat Parkı'na gitti. Macera sevenler de bin 900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçup Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı yakaladı.

Tatilini geçirmek için Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'ni tercih edenler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, plajdaki şezlonglarda güneşlendi, denize girdi.

