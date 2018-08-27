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Güney Ege yerli turistle "bayram" etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

Türkiye'nin turizmde öne çıkan illerinden Muğla'da, turistik tesislerin büyük bölümünde, Kurban Bayramı tatili süresince yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşıldı.

Yabancı ziyaretçilerin yanı sıra yerli turistler de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Muğla ve turistik ilçelerini tercih etti.

Güney Ege yerli turistle "bayram" etti

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Bölgeye hava, deniz ve kara yoluyla tatil süresince yaklaşık 5 milyon turistin geldiği öğrenildi.
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Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde Muğla ve ilçelerinde beklenenin üzerinde yoğunluk yaşandığını söyledi. Bölgede turizm sezonun dolu dolu geçtiğini anlatan Civelek, yoğunluğun bayram tatilinde de devam ettiğini ifade etti.
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Kurban Bayramı nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçilerin huzur içerisinde tatillerini geçirmeleri için her türlü güvenlik ve trafik önlemlerini aldıklarını vurgulayan Civelek, "Muğla ve turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili süresince tüm konaklama tesislerimiz doldu. Misafirlerimiz gönüllerince huzur içerisinde bir bayram tatili geçirdi." dedi.
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Bayramda özellikle yerli turist yoğunluğu yaşandığına işaret eden Civelek, "Burada otellerimizde verilen kaliteli hizmet, tarihi ve doğal güzelliklerimiz tabii ki etkili oldu. Birçok ziyaretçi, alternatif turizm olanaklarından cip safari turlarına katıldı, Ölüdeniz'de paraşütle atladı, Akyaka'da rüzgar sörfü yaptı. Bodrum'da doğa severler, golf tutkunları bu sporu yaptılar." diye konuştu.
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Bayram tatilinde hareketlilik bekledikleri için önceden her türlü önlemin alındığını kaydeden Civelek, şunları söyledi:
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"Kurban Bayramı süresince ilimize dışarıdan çok sayıda araç giriş yaptı. Biz bunun önlemini de önceden aldık. Bayram öncesi ve bayram süresince trafik denetimlerimizi artırdık. Havadan bir polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Bu çalışmalar, tatilcilerin dönüş yolculuğunda da devam etti. Amacımız bölgemize ziyarete gelen misafirlerimizi mutlu ve güvenli bir şekilde evlerine ulaştırmak. Bayram süresince tesislerimizdeki doluluğun artmasıyla işletmecilerimiz de moral kazandı. Tatil bitti ancak bölgemizde halen hareketlilik devam ediyor. Kentimizde ekim ayına kadar iç turizm yoğunluğu devam edecek."
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Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği Başkanı Yücel Okutur da bölgede çok sayıda alternatif turizm olanağı bulunduğuna dikkati çekti. Muğla'nın turizm, tarım ve tarihi kültür değerleri ile dünyada emsali olmayan bir kent olduğunu vurgulayan Okutur, "Bölgede bayram boyunca doluluk yaşadık. Misafir kitlesi iyiydi. Dalyan, İztuzu, Sarıgerme tamamen doluydu. Zaten özel bir bölge, aşırı bir ilgi vardı. Misafirlerimiz memnun ve hayranlıkla ayrıldılar." dedi.
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"Bodrum doldu taştı"

"Bodrum doldu taştı"
Yerli turistin en çok tercih ettiği ve yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin Kurban Bayramı tatilini geçirdiği Bodrum'da ise misafirler gönüllerince tatil yapmanın keyfini çıkardı. Beyaz boyalı, mavi pencereli butik otelleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alan Bodrum, müzik dinletileri, konserler ve kültürel etkinlikleri ile misafirlerine unutulmaz bir bayram tatili yaşattı.
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Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, böyle bir yoğunluğu beklediklerini söyledi.
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Anadolu halkına teşekkür eden Kocadon, Bodrum'un en fazla yerli turist ağırlayan bölge olduğuna dikkati çekti. Bayram tatilinde ilçedeki otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını anlatan Kocadon, doluluğun önümüzdeki günlerde de devam edeceğini dile getirdi.
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı "sakin kent" unvanlı Akyaka'daki otel ve apartlarda yer bulamayan tatilciler ise kamp alanlarını tercih etti.
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Anahtar Kelimeler:
Tatil bayram Muğla

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