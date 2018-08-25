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Güney Ege'de tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 20:07 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nı Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin bulunduğu Muğla'da geçirenlerin dönüş yolculuğu trafik yoğunluğuna neden oldu - Marmaris-Akyaka karayolunda yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluştu

Kurban Bayramı'nı Muğla ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini Marmaris, Bodrum ve Fethiye başta olmak üzere Muğla'nın diğer ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolculuğuna başladı.

Tatilcilerin özel araçlarıyla dönmek ve Dalaman ile Bodrum havalimanlarına ulaşmak için yola çıkmaları nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri belirli noktalarda trafik akışını yönlendirirken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tatillerini Marmaris ve Akyaka’da geçirenlerin, karayolunda oluşturduğu kuyruk yaklaşık 5 kilometreyi buldu. Sakar rampasında ise uzun araç kuyrukları nedeniyle ekipler karayolu güzergahında trafiği kontrollü sağlamaya çalıştı.

Menteşe ilçesi girişinde de yoğunluk yaşandı.
Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bölgede trafik yoğunluğu devam ediyor.

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Muğla Tatilciler Dönüş Yolu

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