HABER

Güney Ege'de tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 16:34 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilini Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu trafik yoğunluğuna neden oldu - Marmaris-Akyaka kara yolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, polis ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi

Ramazan Bayramı tatilini Muğla ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.

Tatil için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye başta olmak üzere Muğla'nın diğer ilçelerini tercih edenler dönüş yolculuğuna başladı.

Özel araçlarıyla yola koyulanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri belirli noktalarda trafik akışını yönlendirirken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Marmaris ve Akyaya istikametinden gelenlerin yoğunluğu nedeniyle araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu. Ula-Menteşe kara yolunun Devrant rampasında ise uzun araç kuyrukları nedeniyle durma noktasına gelen trafik, polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı.

Muğla girişindeki Gülağzı kavşağında da trafik akışını sağlamaya çalışan trafik ekipleri oluşan uzun araç kuyruklarını eritmek için İzmir-Aydın istikametine giden sürücüleri alternatif yola yönlendirdi.

Menteşe ilçesi girişinde de yoğunluk yaşandı. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bölgede trafik yoğunluğu devam ediyor.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Bağışlanan organları nakil bekleyen hastalara umut olduBağışlanan organları nakil bekleyen hastalara umut oldu
Bakan Kurum çözemediği matematik sorusu için eşinden yardım aldıBakan Kurum çözemediği matematik sorusu için eşinden yardım aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akyaka araç kuyruğu Marmaris Muğla Ramazan Bayramı trafik

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Niğde'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Trabzon'da otomobil TIR'ın altında kaldı: 3 yaralı

Trabzon'da dehşete düşüren kaza!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

Ortak tatbikat! 5 bin asker katılıyor

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.