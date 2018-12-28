Güney Ege'deki turistik tesislerde yılbaşı hareketliliği

Yılbaşı dolayısıyla yerli turist yoğunluğu yaşanması beklenen turizm cenneti Muğla'daki otel ve turistik tesislerde hazırlıklar tamamlandı.

Her yıl 3 milyon turist ağırlayan Muğla'da kış döneminde de açık olan otel ve tesisler yılbaşına hazır. 31 Aralık gecesi için rezervasyon almaya devam edilirken, çok sayıda ünlü sanatçı da bölgede bulunan otellerde program yapacak.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum'da yeni yıl için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Yerel yönetimler, konaklama sektörü ve seyahat acentelerinin ciddi faaliyet içerisinde olduklarını belirten Kavala, sezonu kapatmayan mevcut otellerin ciddi derecede rezervasyon aldığını dile getirdi.

Kavala, açık olan otellerin birçoğunda çeşitli yılbaşı programlarının yapılacağını belirterek, "Bu otellerde muhtelif hazırlanan programlar var. Bu programlar dahilinde rezervasyonlar alınmakta ve talep yüksek görünmekte. Dolayısıyla her yerde kar varken Bodrum'da da gayet güzel bir hava var." dedi.

Yılbaşının ertesinde, insanların deniz kenarında oturup zaman geçirebileceğine de dikkati çeken Kavala, beklentilerinin geçen senelerden daha iyi bir yılbaşı olduğunu kaydetti.