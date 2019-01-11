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Güney Ege'ye turist akını hız kesmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Muğla Valisi Esengül Civelek: - "Muğla'ya 2018'de gelen yabancı turist sayısı 2017'ye göre yüzde 34 artışla 2 milyon 805 bin 115’e ulaştı"

DURMUŞ GENÇ - Muğla'ya 2018 yılında 2 milyon 805 bin 115 yabancı turist geldi, bir önceki yıla göre yaşanan yüzde 34'lük artış turizmcileri umutlandırdı.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla 340 bin yatak kapasiteli tesislerinde yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanları sunuyor. Deniz, kum ve güneşin yanı sıra tarihi mekanlar da ziyaretçileri çekiyor. Farklı medeniyetlere ait izler taşıyan kent, bölgenin kültür turizmine de büyük katkı sağlıyor.

Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dalaman, Köyceğiz, Datça gibi tatil cenneti destinasyonları, yamaç paraşütü, rafting, cip safari gibi ekstrem spor alanları, her zevke ve bütçeye uygun konaklama tesisleri, sağlıklı ve lezzetli mutfağı, geleneksel mimarisi, alışveriş ve eğlence olanakları ile yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan Muğla'ya 2018 yılında gelen yabancı turist sayısının bir önceki yıla oranla artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Civelek, 2018 yılının turizmde yüzleri güldürdüğünü belirterek "Muğla'ya 2018'de gelen yabancı turist sayısı 2017'ye göre yüzde 34 artışla 2 milyon 805 bin 115’e ulaştı." dedi.

Muğla'yı 1 milyon 27 bin 304 kişiyle en çok İngilizlerin ziyaret ettiğini vurgulayan Civelek, kente 398 bin 596 Rus, 218 bin 195 Alman, 176 bin 871 Ukraynalı ve 138 bin 948 Polonyalının geldiğini aktardı.

- "En çok havayolu ile tatil tercih edildi"

Muğla kent merkezi ile turistik ilçelerine 2018'de gelen 2 milyon 805 bin 115 yabancı misafir, 2 havaalanı ve 10 deniz hudut kapısından giriş yaptı. 2017 yılında ise Muğla'ya 2 milyon 89 bin 503 kişi gelmişti.

Kente 2018 yılında 1 milyon 523 bin 110 kişi Dalaman Havalimanı, 781 bin 277 kişi Milas Bodrum Havalimanından giriş yaparken, 121 bin 473 kişi Marmaris Limanı, 10 bin 436 kişi Bozburun Limanı, 141 bin 510 kişi Bodrum Limanı, 142 bin 635 kişi Mantarburnu Limanı, 23 bin 185 kişi Fethiye Limanı, 6 bin 803 kişi Datça Limanı, 2 bin 765 Güllük Limanı, 43 bin 345 kişi Turgutreis Limanı, 8 bin 576 kişi Yalıkavak Limanı'ndan giriş yaptı.

Ulaşım şekli yönünden değerlendirildiğinde ise Muğla'ya gelen turistler çoğunlukla havayolunu tercih etti.

Ziyaretçiler özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalyan, Akyaka ve Gökova'daki otellerde ve sahillerde yoğunluk oluşturuyor.

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