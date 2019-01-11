Güney Ege'ye turist akını hız kesmedi

DURMUŞ GENÇ - Muğla'ya 2018 yılında 2 milyon 805 bin 115 yabancı turist geldi, bir önceki yıla göre yaşanan yüzde 34'lük artış turizmcileri umutlandırdı.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla 340 bin yatak kapasiteli tesislerinde yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanları sunuyor. Deniz, kum ve güneşin yanı sıra tarihi mekanlar da ziyaretçileri çekiyor. Farklı medeniyetlere ait izler taşıyan kent, bölgenin kültür turizmine de büyük katkı sağlıyor.

Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dalaman, Köyceğiz, Datça gibi tatil cenneti destinasyonları, yamaç paraşütü, rafting, cip safari gibi ekstrem spor alanları, her zevke ve bütçeye uygun konaklama tesisleri, sağlıklı ve lezzetli mutfağı, geleneksel mimarisi, alışveriş ve eğlence olanakları ile yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan Muğla'ya 2018 yılında gelen yabancı turist sayısının bir önceki yıla oranla artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.