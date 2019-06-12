Güney Ekspresi, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Erkan BAY/MADEN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışırken Güney Ekspresi treninin çarpıp, yaklaşık 300 metre sürüklediği hafif ticari aracın sürücüsü Hakan Küçük öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Maden ilçesinde meydana geldi. 'DE 22040' sefer sayılı Güney Ekspresi isimli yolcu treni, Yoncapınar köyü yakınlarında, hemzeminden geçmeye çalışan Hakan Küçük yönetimindeki 34 FF 0142 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, trenin altında yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın sürücüsü Küçük ile yanında bulunan Hakan Yazar ve Fethi Ahmet Süslü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılıp, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Hakan Küçük, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük'ün cesedi otopsi için morga konulurken, tedavileri süren yaralılardan Hakan Yazar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazada hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından Güney Ekspresi seferine devam etti.

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