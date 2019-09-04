"Güney Geçiş Konseyi ile şu ana kadar diyalog gerçekleştirilmedi"

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi ile şu ana kadar diyalog masasına oturulmadığını belirtti.

Hükümet Sözcüsü Racih Badi, Yemen resmi ajansı SABA'ya yaptığı açıklamada, devlet liderlerinin Cidde kentinde bulunmasının, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatları ve geçici başkent Aden başta olmak üzere güney vilayetlerindeki isyanlarla ilgili Suudi Arabistan yönetimiyle iletişim halinde olunması kapsamında gerçekleştiğini ifade etti.

Bu isyanların BAE uçaklarının Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef aldığı hava saldırılarıyla zirveye ulaştığına dikkati çeken Badi, "Hükümet Suudi Arabistan'ın diyalog çağrısını memnuniyetle karşılıyor ancak şu ana kadar herhangi bir şekilde diyalog masasına oturulmadı." ifadesini kullandı.

"Ulusal ilkeler, barış ve toprak bütünlüğü pazarlık ya da tartışma konusu yapılamaz." şeklinde konuşan Badi, hükümetin ordu güçlerinin kararlılığını, tüm halkın barışı savunmak için bir araya gelmesini takdir ettiğini belirtti.