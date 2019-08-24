Güney Geçiş Konseyi Şebve vilayetinde ateşkes çağrısı yaptı

ADEN (AA) - Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, ülkenin güneydoğusundaki Şebve vilayet merkezi Atak kentini ele geçirmede başarılı olamayınca ateşkes çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteğiyle hareket eden ayrılıkçı örgüt adına Nizar Heysem yaptığı yazılı açıklamada, Şebve'deki tüm taraflara sükunet talebiyle ateşkes çağrısında bulundu.

Açıklamada, can ve mal kayıpları yanı sıra kentin altyapısında büyük hasarın meydana geldiğine işaret edildi.

Perşembe akşamı, Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleriyle hükümet güçleri arasında Şebve'de şiddetli çatışmalar cuma sabahı durmuştu.

Konsey Heyeti dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden hükümetle herhangi bir görüşmede bulunmadan ayrılmıştı. Ayrıca açıklamada, kamu kurumları ve mallarının korunması amacıyla konseye bağlı güçlerin bulundukları noktalardan ayrılmamaları talep edildi.

Yemen hükümeti, güneydeki ayrılıkçı harekete destek veren BAE'yi, Şebve ilindeki olayları tırmandırmakla suçluyor.

- Ayrılıkçı hareket yayılıyor