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Kıbrıs Rum Kesimi adada korona olanın tedavi masraflarını karşılayacak

28.05.2020 12:47 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum Kesimi, ülke turizmini canlandırmak için adaya geldikten sonra Covid-19'a yakalanan turistlerin tedavi masraflarını üstleneceğini açıkladı.

Kıbrıs Rum Kesimi adada korona olanın tedavi masraflarını karşılayacak

Rum Kesimi, ülke turizmini canlandırmak için adaya geldikten sonra Covid-19'a yakalanan turistlerin tedavi masraflarını üstleneceğini açıkladı.

Hükümetin dünkü açıklamasında hastalar ve ailelerinin barınma, ilaç ve yemek masraflarının devlet tarafından karşılanacağı belirtilerek "Turistler sadece havalimanı transferleri ve dönüş biletlerini ödeyecek" denildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, adanın güneyinde şimdiye kadar 939 vaka rapor edildi. Açıklanan ölü sayısı 17.

Yılda yaklaşık 4 milyon turist ağırlayan Kıbrıs Rum Kesimi'nin turizm gelirleri, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 15'ini oluşturuyor.

Turizm Bakan Yardımcısı Savvas Perdios, "Turizmin aldığı darbe çok büyük. Sezonun kalan kısmından yararlanabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Virüsü kontrol altında tutmak için olağanüstü çaba harcadık" dedi.

KORONAVİRÜS HASTANESİ VE KARANTİNA OTELLERİ

Kıbrıslı yetkililere göre, koronavirüs testi pozitif çıkabilecek turistler için 100 yataklı bir hastane tahsis edildi. Ayrıca olası hastaların ailelerinin kalacağı oteller belirlendi.

Rum tarafı, Almanya, Yunanistan, İsrail ve Malta gibi "düşük risk grubundaki" ülkelere havalimanlarını 9 Haziran'da açmayı planlıyor.

Bu gruptaki ülkelerle ilgili listenin her hafta güncelleneceği belirtiliyor.

Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden turistlerin yarısından fazlasını Ruslar ve İngilizler oluşturuyor. Perdios, bu ülkelerin vatandaşlarına Temmuz ayında izin vermeyi planladıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınında kıtanın büyük bölümünde vaka ve ölüm sayılarının düşmesinin ardından Avrupa hükümetleri, turizm sezonunun açılışına ilişkin düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Geçen hafta 11 AB üyesi ülke - Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Almanya, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya ve İspanya - birlik içinde seyahat ve dolaşım özgürlüğünün yeniden tesisine yönelik bir dizi kural üzerine uzlaşmaya varmıştı.

Yunanistan da turizm sezonunun Haziran'da açılacağını duyurmuştu.

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