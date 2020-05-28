Kıbrıs Rum Kesimi adada korona olanın tedavi masraflarını karşılayacak

Rum Kesimi, ülke turizmini canlandırmak için adaya geldikten sonra Covid-19'a yakalanan turistlerin tedavi masraflarını üstleneceğini açıkladı.

Hükümetin dünkü açıklamasında hastalar ve ailelerinin barınma, ilaç ve yemek masraflarının devlet tarafından karşılanacağı belirtilerek "Turistler sadece havalimanı transferleri ve dönüş biletlerini ödeyecek" denildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, adanın güneyinde şimdiye kadar 939 vaka rapor edildi. Açıklanan ölü sayısı 17.

Yılda yaklaşık 4 milyon turist ağırlayan Kıbrıs Rum Kesimi'nin turizm gelirleri, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 15'ini oluşturuyor.

Turizm Bakan Yardımcısı Savvas Perdios, "Turizmin aldığı darbe çok büyük. Sezonun kalan kısmından yararlanabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Virüsü kontrol altında tutmak için olağanüstü çaba harcadık" dedi.

KORONAVİRÜS HASTANESİ VE KARANTİNA OTELLERİ

Kıbrıslı yetkililere göre, koronavirüs testi pozitif çıkabilecek turistler için 100 yataklı bir hastane tahsis edildi. Ayrıca olası hastaların ailelerinin kalacağı oteller belirlendi.