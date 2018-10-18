Güney Kıbrıs havayolu şirketi Cobalt Air iflas etti

Güney Kıbrıs Rum kesiminin havayolu şirketi Cobalt Air iflas etti.
Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, havayolu şirketinin likidite sorununu çözememesi ve yatırımcı arayışının olumlu sonuç vermemesi nedeniyle tüm uçuşlarını gece yarısı itibarıyla durdurduğu bildirildi.
Açıklamada, havayoluyla uçuşu olan yolcuların tazminat alabilmeleri için biletlerini saklamaları gerektiği belirtildi.
İflasın ardından Cobalt Air ile Güney Kıbrıs'a dönecek yolcular için kolaylık sağlanması yönünde talimat verildiği kaydedildi.
Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!
Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi
KKTC’de 17 yaşındaki kızın babası ve dayısının yaptıkları infial yarattı
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum