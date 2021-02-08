HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sınırı aştı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sınırı aştı

08.02.2021 19:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sınırı aştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Helenizm (Adayı Yunanlaştırmak) ağzıyla konuşarak Türk askerini işgalcilikle suçladı.

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yaptığı ziyarette Rum lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde ‘Türk işgalini’ sona erdirmek olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, Miçotakis’le Kıbrıs sorununu ve gayri resmi beşli konferans konularını görüştüklerini belirtirken, BM Genel Sekreteri tarafından yapılacağı öngörülen gayri resmi beşli konferansa katılacaklarını yineledi.

ARZU ETTİKLERİ ÇÖZÜMDEN DEM VURDU

Anastasiadis, arzu edilen çözüm temeline ilişkin görüşlerinin net olduğunu, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB normları çerçevesinde, ‘çağ dışı kalmış garantörlük sistemi’ ile Türk askerinin adadaki varlığını sona erdirecek ve ‘dönüşümden sonra oluşacak yeni oluşumun fonksiyonelliğini’ sağlayacak bir çözüm arzu ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyinCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yapıcı bir diyaloğun gerçekleşebilmesi için iyi bir ortamın olması gerektiğini kaydeden Anastasiadis, ‘tehdit koşulları altında yapıcı bir diyalog beklenemeyeceğini’ söyledi.

"TÜRKİYE'NİN KATKISI GEREKLİ"

Nikos Anastasiadis, uygun ortamın sağlanabilmesi için Türkiye’nin katkısının gerekli olduğunu da iddia ederek, AB’nin de Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına daha etkin katılımını ve dayanışmasını beklediklerinin altını çizdi.

Miçotakis’in kendisine, Yunanistan ile Türkiye arasındaki müzakereler hakkında geniş bilgi aktardığını da ifade eden Anastasiadis, bölge ülkelerinden yetkililerin katılacağı bölgesel bir toplantıdan bahsederek, daha fazla ayrıntı vermek istemediğini dile getirdi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurduGüney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu
38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?

En Çok Okunan Haberler

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Eski ABD Başkanı Trump'ın Senatodaki azil yargılaması yarın başlıyor

Trump aklanacak mı? Kritik gün belli oldu

Avustralya'da ölmek üzere olan hastanın son isteği yerine getirildi

Ölmek üzere olan hastanın son isteği yerine getirildi

Papa'dan Myanmar açıklaması: Siyasi liderler serbest bırakılmalı

Papa çağrıda bulundu: Serbest bırakın

Fas'ta sel felaketi: 24 ölü

Fas'ta sel felaketi: 24 ölü

İngiltere’de çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı

12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.