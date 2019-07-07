Güney Kıbrıs Rum kesiminde KKTC'li ticari araca saldırı

Güney Kıbrıs Rum kesimindeki havaalanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yolcu taşıyan ve Kıbrıslı Türk vatandaşlarına ait ticari araç, ırkçı saldırıya uğradı.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs'taki havaalanlarından yolcu taşıyan Kıbrıslı Türklere ait ticari araçlara yönelik saldırılara bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu endişe verici olayı kınar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), benzer diğer olaylarda olduğu gibi bu olayı da örtbas etmeden saldırıya karışanları cezalandırmasını beklediğimizi kamuoyumuz nezdinde bir kez daha yineleriz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın şirket yetkilisinden edindiği bilgiye göre, saldırı 5 Temmuz Cuma günü GKRY'de gerçekleşti.

Açıklamada, Larnaka Havaalanına gelen bir grup turisti, KKTC'de kalacakları otele taşımak üzere havaalanı park yerinde bekleyen ticari araca yapılan saldırıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Ülkemizde kayıtlı bir nakliyat şirketine ait bir otobüste bulunan şöför ve turistlere saat 18.15'te ırkçı bir saldırıda bulunulmuştur. Bu nakliyatı yapabilmek için gerekli olan tüm belgelere sahip olan bahse konu şirkete ait otobüsün öncelikle arkasına park edilmek suretiyle hareket etmesi engellenmiş ve yolcuların alınmaya başlamasıyla birlikte sözlü ve fiziki bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada otobüse pet su şişesi atılmış ve dikiz aynaları eğilerek güvenli bir yolculuk yapabilmesi engellenmeye çalışılmıştır."