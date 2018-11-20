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Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 17:41 | Son Güncelleme

KKTC Din İşleri Başkanlığının düzenlediği ziyarete katılanlar, Hazreti Muhammed'in süt halasının Larnaka'daki türbesinde dua etti, namaz kıldı

LARNAKA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığı tarafından, Güney Kıbrıs Rum kesiminin Larnaka bölgesinde bulunan Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret düzenlendi.

Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen ziyaret için Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke'den Larnaka'ya otobüs seferi gerçekleştirildi.

Ziyaretçiler, Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı'ndan geçerek Rum polisinin geniş güvenlik önlemleri altında, Hala Sultan Tekkesi'ne ulaştı.

Binlerce kişinin tekkeyi ziyareti sırasında dualar okundu, vakit namazları kılındı.

Ziyaret esnasında Rum yetkililerin polis eskortu ve helikopterlerle geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay, burada yaptığı konuşmada, Hala Sultan gibi güzide bir değeri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek tüm Müslümanları iyilikte ve güzellikte buluşmaya davet etti.

Hazreti Muhammed'in süt halası Hala Sultan (Ümmü Haram), Hazreti Osman döneminde adaya yapılan seferlerden birine katılmış ve burada şehit düşmüştü. Osmanlı döneminde buraya inşa edilen tekke, Larnaka'da Tuz Gölü yakınlarında yer alıyor.

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