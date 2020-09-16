Güney Kıbrıs Rum Lideri: "Tehdit Olmazsa Türkiye'yle Diyaloğa Hazırız"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nicos Anastasiyadis, kendilerinin herhangi bir tehdit altında olmaması koşuluyla Türkiye’yle diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

Kıbrıs Rum Kesimi’nde AB Konseyi Başkanı Charles Michel’le görüşen Rum lider “Ankara’nın hukuk dışı ve gerginliği arttırıcı eylemlerini bitirmek için ciddi anlamda çabalar sürerken dün Türkiye, maalesef Yavuz gemisinin yasadışı sondajıyla ilgili NAVTEX’ini uzattı” dedi.

Rum Lider Anastasiyadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de provokatif eylemlerini sürdürdüğünü ileri sürdü.

Türkiye dün yaptığı açıklamayla, Yavuz Sonda Gemisi’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili yayımladığı NAVTEX’in süresini 12 Ekim tarihine kadar uzattığını ilan etti.

