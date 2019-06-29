HABER

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis kalçasını kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 16:26 | Son Güncelleme

Dengesini kaybederek düşen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kalçasını kırdı.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, sabah saatlerinde Limasol kentinde bir alışveriş merkezinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Dengesini kaybederek düşen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kalçasını kırdı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, sabah saatlerinde Limasol kentinde bir alışveriş merkezinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Rum Sözcü Prodromos Prodromu konuya ilişkin açıklamasında, "Bu sabah Limasol’da kaza geçiren Anastasiadis’in sağ bacağında femur başı kırığı meydana geldi ve bugün ameliyat edilecek" bilgisini paylaştı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Limasol’da geçirdiği kaza sonucu kalçası kırılarak hastaneye kaldırılan Rum Lider Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Telefon görüşmesinde iki lider, Anastasiadis’in tedavisinin tamamlanmasından sonra ilk fırsatta bir araya gelme konusunda uzlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Limasol’da geçirdiği kaza sonucu kalçası kırılarak hastaneye kaldırılan Rum Lider Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Telefon görüşmesinde iki lider, Anastasiadis’in tedavisinin tamamlanmasından sonra ilk fırsatta bir araya gelme konusunda uzlaşmaya vardılar. İki lider söz konusu buluşmada özellikle yeni güven artırıcı önlemler konusunda da ilerleme sağlamayı kararlaştırdılar”

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Bozcaada’da ölümle sonuçlanan kavganın sebebi belli olduBozcaada’da ölümle sonuçlanan kavganın sebebi belli oldu
Giresun’da boğulma: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıpGiresun’da boğulma: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.