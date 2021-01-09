Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu gece karantinaya giriyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), artan korona virüs vakaları ve can kayıplarının önüne geçebilmek için 21 gün süreyle karantina uygulayacak. Karantina uygulaması, gece yarısından itibaren başlayacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), son günlerde artış gösteren korona virüs vakaları ve can kayıplarının önüne geçebilmek için salgına yönelik yeni tedbirler alındığını açıkladı. Alınan önlemler kapsamında3 hafta karantina ilan edildiği, uygulamanın bu gece yarısından itibaren başlayacağı bildirildi. GKRY Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu düzenlediği basın toplantısında yeni tedbirlerin, kapasitesinin sınırlarına dayanan sağlık sisteminin rahatlatılması ve virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçebilmesi için alındığını söyledi.

GKRY’de salgına yönelik 31 Ocak’a kadar geçerli olacak tedbirlere göre yerel saatle 21.00-05.00 arası sokağa çıkmak yasak. Gündüz ise 05.00-21.00 saatleri arasında bir kişi günde en fazla 2 kez olmak şartıyla belli nedenler için yetkili makamlardan kısa mesaj yoluyla izin alınması suretiyle dışarı çıkılabilecek. Halka açık, sosyal içerikli etkinlikler yasaklanırken, 2 kişiyi aşmamak kaydıyla parklarda ve sahillerde spor yapmak maksadı dışında meydanlarda, barajlarda, piknik alanlarında, marinalarda vb. yerlerde toplanmak da yasak. Temel hizmetler hariç kamu sektöründe ve yerel yönetimlerde görev yapan kişiler evden çalışacak. Dini törenler katılımcı olmadan gerçekleştirilecek. İbadet etmek isteyen kişiler, ibadet yerlerine yalnızca bireysel olarak ve gerekli sağlık protokolleri ile gelebilecek. Nikah, vaftiz ve cenaze törenleri ise en fazla 10 kişinin katılımıyla gerçekleştirilebilecek. Şantiyeler, inşaat sektörüyle ilgili işletmeler, imalathaneler, içecek ve gıda perakendecileri ve Rum Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer perakendeciler faaliyetlerine devam edebilecek.