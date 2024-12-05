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  4. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İsrail'den 'Demir Kubbe' aldı iddiası! Türkiye'den ilk açıklama geldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İsrail'den 'Demir Kubbe' aldı iddiası! Türkiye'den ilk açıklama geldi

05.12.2024 18:43
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Rum basınında çıkan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi uzun süredir İsrail ile pazarlık yaptığı "Demir Kubbe" hava savunma sistemini teslim aldı. Konuyla ilgili olarak Türkiye'den açıklama geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "KKTC ve Türkiye'ye ayar vermeye çalışanların Güney Kıbrıs'taki bu silahlanma tutkusunu görmezden gelmesini anlayamayız" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İsrail'den 'Demir Kubbe' aldı iddiası! Türkiye'den ilk açıklama geldi

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ve İran ile arasındaki sorunlardan dolayı 2 yıldır bekleme sürecinde olan "Demir Kubbe"nin bu hafta Rum Yönetimi'ne teslim edildiği kaydedilen haberlerde, kaç batarya alındığına ve sistemin hangi bölgeye kurulacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

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GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas da "Demir Kubbe" konusunda yaptığı açıklamada, "GKRY'nin güvende olduğunu, GKRY ve Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) askeri açıdan hiç bu kadar güçlü olmadığını" ileri sürdü. Palmas, "RMMO'nun Kıbrıs'taki Türk askeri varlığından dolayı her zaman teyakkuz durumunda olduğunu ve Suriye'deki gelişmeler için ayrı bir önlem almaya gerek olmadığını" kaydetti.

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BAKAN NET BİR CEVAP VEREMEDİ

GKRY lideri Nikos Hristodulidis de İsrail'den "Demir Kubbe" savunma sisteminin satın alınmasına ilişkin haberlerle ilgili bir toplantıda yöneltilen sorulara cevaben, "Kıbrıs Rum tarafının caydırıcı gücünün artırılması için gereken her şeyin yapılacağı" mesajını verdi. Öte yandan Hristodulidis, "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin teslim alınıp alınmadığı yönünde net bir cevap vermedi. Rum basını son 3 gündür, İsrail'den alınan "Demir Kubbe" bataryasının RMMO'ya teslim edildiği yönünde haberlere yer veriyor.

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TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "KKTC ve Türkiye'ye ayar vermeye çalışanların Güney Kıbrıs'taki bu silahlanma tutkusunu görmezden gelmesini anlayamayız"

(AA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tbmm
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