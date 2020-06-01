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Güney Kıbrıs'taki skandal olaya Türkiye'den sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 19:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Güney Kıbrıs'taki skandal olaya Türkiye'den sert tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde, Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyoruz." denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarınca söz konusu saldırıya ilişkin yapılan açıklamaların paylaşıldığı belirten açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"BİR AN ÖNCE FAİLLERİ YAKALANMALIDIR"

"İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır. İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikardır. Bu tür saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit olduğu unutulmamalıdır."

NE OLMUŞTU?

KKTC Din İşleri Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Limasol'da bulunan ve Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne dün gece 3 molotof kokteyli atılmış ve cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler yazılmıştı. (AA)

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