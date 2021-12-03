Güney Kıbrıs Türkiye'ye meydan okudu: Orası bizim

Hidrokarbon çalışmaları kararlılıkla sürdürülecek" yanıtını verdi.AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de ExxonMobil-Katar Petrolleri Ortaklığı konsorsiyumuna verdiği arama ruhsatına tepki gösteren Türkiye'ye "Orası bizim egemenlik alanımız" yanıtını verdi.

Türk Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada doğalgaz aramasının planlandığı 5'inci parselin "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tek taraflı olarak ilan edilmiş olduğuna" vurgu yapılarak söz konusu ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiği belirtilmişti. Açıklamada "hiçbir yabancı ülke, şirket ya da geminin Türk deniz yetki alanlarında izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına fırsat verilmeyeceği" vurgulanmıştı.

"Uluslararası toplum arkamızda" mesajı

Bu açıklamaya yanıt veren Güney Kıbrıs yönetimi, söz konusu bölgenin kendi kıta sahanlığının bir parçası olduğunu ve kendi egemenlik alanı dahilinde bulunduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye temelsiz iddialarla ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kendi kıta sahanlığındaki egemenlik haklarına tam destek veren uluslararası toplumun tutumunu görmezden gelerek bir kez daha kasıtlı olarak uluslararası hukuka aykırı hareket etmiştir" denildi.

Açıklamada "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hidrokarbon alanındaki faaliyetlerine uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku çerçevesinde son derece kararlı bir şekilde devam edeceği" belirtildi.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Türkiye, bu devleti "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi" olarak nitelendiriyor.

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