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Güney Kıbrıs'ı 9 Milyar Dolarlık Doğal Gaz Geliri Bekliyor

05.06.2019 17:24 | Son Güncelleme

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Doğu Akdeniz’de keşfedilen ilk gaz yataklarından Afrodit’in işletilmesinin süreceği 18 yıllık dönemde, (Güney) Kıbrıs’ın ihracattan 9 milyar dolar gelir elde edeceğini söyledi

Güney Kıbrıs'ı 9 Milyar Dolarlık Doğal Gaz Geliri Bekliyor

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Doğu Akdeniz’de keşfedilen ilk gaz yataklarından Afrodit’in işletilmesinin süreceği 18 yıllık dönemde, (Güney) Kıbrıs’ın ihracattan 9 milyar dolar gelir elde edeceğini söyledi.

Lakkotripis, merkezi Hollanda’daki Shell, ABD’den Noble Enerji ve İsrailli Delek şirketlerinden oluşan konsorsiyumla yeniden müzakere edilen anlaşmayla, yaklaşık 200 milyar metreküp doğalgaz rezervi olan Afrodit yatağının işletilme yolunun açıldığını söyledi.

Rum Enerji Bakanı, mali şartların 2022’de petrol fiyatlarını varil başına 70 dolar civarında gösterdiğini, Afrodit’te üretimin de 2024-2025 yıllarında başlayabileceğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın en büyük yatırımı kabul edilen projeden elde edilecek doğalgaz, deniz altı boru hattıyla işlenmek üzere Mısır’a gönderilecek ve Avrupa piyasasına sunulacak.

Haber ajansı Associated Press’e konuşan Lakkotripis, ‘’Bu sayede Avrupa’ya enerji sağlayacak alternatif bir kaynak olma yolunda Kıbrıs, doğalgaz üreticisi konumuna gelecek’’ dedi.

2011’de Kıbrıs adasının güney kıyılarında keşfedilen Afrodit, bölgede bulunan ilk doğalgaz rezerviydi. Son 8 yılda bölgede 2 gaz rezervi daha bulundu.

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