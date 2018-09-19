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Güney Kıbrıs'ta barda İrlandalı erkek turiste cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 18:00 | Son Güncelleme

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nin popüler turizm bölgesi Ay Napa'da, 20 yaşındaki İrlandalı erkek turiste, eğlenmek için gittiği barda, iddiaya göre, çalışanlar cinsel istismarda bulundu, cep telefonunu gasbetti.

Güney Kıbrıs'ta barda İrlandalı erkek turiste cinsel istismar iddiası

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nin popüler turizm bölgesi Ay Napa'da, 20 yaşındaki İrlandalı erkek turiste, eğlenmek için gittiği barda, iddiaya göre, çalışanlar cinsel istismarda bulundu, cep telefonunu gasbetti. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Güney Kıbrıs'ın popüler turizm bölgesi Ay Napa'da meydana gelen olayda, İrlandalı erkek turist, gece gezintiye çıktı. Turist, bir barın önünden geçerken görevliler tarafından içeri davet edildi. Bar çalışanları, kapıya yönelen turiste girişin ücretli olduğunu söyleyip para isteyince aralarında tartışma çıktı. Fiyat anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sırasında, 2 bar çalışanı turisti karanlık bir yere götürüp dövdü. Saldırganlar, aldığı darbelerle yere düşen turiste cinsel istismarda bulundu ve cep telefonunu gasbetti. Saldırganlar kaçarken, turist polise başvurarak şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, adı açıklanmayan 43 yaşındaki şüpheliyi yakaladı. Zanlı, Rum Mağusa Mahkemesi'nce tutuklandı. Diğer şüphelinin arandığı belirtildi.
OLAYI ANLATTI
Olayla ilgili konuşan İrlandalı turist, "2 kişi bilet parasını tahsil gerekçesiyle beni karanlık bir yere götürdü. Bir bar çalışanı bana vurmaya başladı. Yere düştüm. Daha sonra bana istismarda bulundu. Sonra başka biri daha geldi, o da bana istismarda bulundu" dedi.

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