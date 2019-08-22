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Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden ilk ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden 1 kişi hayatını kaybetmesiyle ada genelinde virüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Batı Nil Virüsü’nden 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Güney Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı bir kişinin daha Batı Nil Virüsü’nden hayatını kaybettiğini açıkladı.Rum Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Hizmetlerinin açıklamasına göre, Kıbrıs Rum Yönetimi’nde 16 Ağustos 2019 tarihine kadar 4’ü Güney Lefkoşa’da 4’ü Mağusa Bölgesi’nde, 1’i de Larnaka’da olmak üzere 9 Batı Nil Virüsü vakasının olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden 1 kişi hayatını kaybetmesiyle ada genelinde virüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Batı Nil Virüsü’nden 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Güney Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı bir kişinin daha Batı Nil Virüsü’nden hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rum Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Hizmetlerinin açıklamasına göre, Kıbrıs Rum Yönetimi’nde 16 Ağustos 2019 tarihine kadar 4’ü Güney Lefkoşa’da 4’ü Mağusa Bölgesi’nde, 1’i de Larnaka’da olmak üzere 9 Batı Nil Virüsü vakasının olduğu kaydedildi. Virüsün tespit edildiği 2 kişinin durumunun ciddi olduğu ve tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

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