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Güney Kıbrıs’ta çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 22:01 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs’ta çıkan ve yerleşim yerlerine 50 metre kadar yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Limasol kentine bağlı Malya ve Pahna, Kissousa köyleri arasındaki bölgelerde öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayıldı.

Güney Kıbrıs’ta çıkan ve yerleşim yerlerine 50 metre kadar yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Limasol kentine bağlı Malya ve Pahna, Kissousa köyleri arasındaki bölgelerde öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayıldı. Kissousa Köyüne kadar uzanan yangın köyün çevresindeki badem ağaçları ve üzüm bağları da yangından etkilendiği köyün güvenlik amaçlı boşalttığı belirtildi. Güney Kıbrıs’ta yangın söndürme için İngiliz üsler bölgesinden iki helikopter müdahale ederken, çok sayıda itfaiye ve arazi araçları ile sivil unsurlar yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Limasol’da çıkan yangın ile ilgili polis bir kişiyi gözaltına alırken, karanlığın basması ile birlikte karadan müdahalelere ara verildiği öğrenildi.

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