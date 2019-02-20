Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi

Güney Kıbrıs’ta domuz gribi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye yükseldiği bildirildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde domuz gribinden ölümler artmaya devam ediyor. Yetkililer son 48 saat içinde, devlet hastanelerinde yatmakta olan 3 hastanın daha domuz gribinden hayatını kaybettiğini bildirdi. Rum Sağlık Bakanlığı, domuz gribi son vakaların risk grubuna giren ve tedavi görmekte olan kişilerden ibaret olduğunu, böylelikle HN1 domuz gribinden ölenlerin sayısının 12’ye yükseldiğini bildirdi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Bakanlığı, domuz gribine karşı ilerleyen günlerde 50 bin grip aşısının gelmesinin beklendiğini ifade etti.

