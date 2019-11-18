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Güney Kıbrıs’ta gündem eski İsrail ajanının casusluk aracı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2019 15:27 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs'ta, İsrail İstihbarat Teşkilatı eski ajanı Tal Dilian'a ait van tipi araçta, 'özel görüşmeleri dinleme ve izleme yapabilen donanım' bulunması tartışma çıkardı.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Güney Kıbrıs'ta, İsrail İstihbarat Teşkilatı eski ajanı Tal Dilian'a ait van tipi araçta, 'özel görüşmeleri dinleme ve izleme yapabilen donanım' bulunması tartışma çıkardı. Rum muhalefeti, aracın ne amaçla kullanıldığı sorusunu sordu.

Rum medyasının, 'casusluk aracı' manşetiyle gündeme getirdiği habere göre; Larnaka'daki 'Intellaxa' isimli şirket binasında ikamet eden eski İsrail istihbaratçısının silah da taşıdığı belirtildi.

İddialara göre; Rum polisi, Tal Dilian'ın 'meteorolojik teçhizat donanımlı' diye bir van araç aldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Dilian'ı yakın takibe alan Rum polisi, bir arazide van tipi aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede, özel dinleme ve izleme sistemlerinin olduğu belirlendi.

OFİSE BASKIN DÜZENLENDİ

Bunun üzerine, Başsavcılıktan izin alan Rum polisi, Dilian'ın ofisine de baskın yaptı. Ofiste yapılan aramalarda 'çeşitli teçhizat, antenler, belgeler' incelenerek emare olarak alındı. Eski ajan Dilian da, 'araçta özel görüşmelerin izlenebileceği bir teçhizatın bulunduğunu' itiraf etti. Güney Kıbrıs Mağusa Polis Müdürlüğü de olayla ilgili geniş inceleme yapıldığını açıkladı.

ANA MUHALEFET TEPKİLİ

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta yaşayan İsrailliler ve 'Intellexa' ofislerine yönelik, 'terör saldırılarına hedef olabilecekleri' yönünde istihbarat bilgisi olduğu, bu nedenle de Rum polisinin ilgili kişileri ve şirketi korumaya aldığı belirtildi.

Ana muhalefet AKEL Milletvekili Eleni Mavru olayla ilgili yaptığı açıklamada "Van tipi araçtaki teçhizat kime karşı. Benzer faaliyetler için başka hangi şirketlere izin verildi?" dedi.

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