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Güney Kıbrıs’ta seçim yapılıyor

30.05.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bugün parlamento seçimleri yapılıyor.

Güney Kıbrıs’ta seçim yapılıyor

Muhafazakar DİSY (Demokrat Seferberlik Partisi) ve sol eğilimli AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) arasında başabaş bir seçim yarışı olması bekleniyor.Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti bugün sandık başında. Seçim yarışının muhafazakar parti DİSY (Demokratik Seferberlik Partisi) ve komünist AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) arasında başabaş geçmesi bekleniyor.

Ancak ülke gündemini meşgul eden yolsuzluk skandalları nedeniyle seçime katılımın oranının düşük olması tahmin ediliyor. Her beş yılda bir yapılan ve 10'dan fazla parti ve grubun katıldığı seçimde hiçbir partinin çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor. Anketler seçimlerde küçük partilerin yolsuzluk skandalları nedeniyle sandıktan daha kazançlı çıkacağını gösteriyor.

Skandal program

Kıbrıs'ta mevcut yönetim "pasaport için nakit sistemi" isimli bir program nedeniyle eleştiriliyor. Usülsüzlük iddiaları nedeniyle bu program Kasım ayında sona erdirilmişti. Programla 2007-2020 yılları arasında çoğu Rus binlerce yabancı yatırımcıya usülsüz bir şekilde Kıbrıs pasaportu verildiği ortaya çıkmıştı.

İktidarda olan DİSY'den (Demokrat Seferberlik Partisi) olan muhafazakar Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ikinci dönem cumhurbaşkanlığı görevini yapıyor. Kıbrıs siyasi sisteminde cumhurbaşkanı hükümetin başı olarak da görev yapıyor. Parlamento seçimleri 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için parlamento seçimleri bir barometre görevi görüyor.

Sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi yerel saatle akşam 17.00'ye kadar devam edecek. Seçimde 550 binden fazla seçmen oy kullanacak.

Kıbrıs'ın Rum kesimi 1 Mayıs 2004'ten bu yana AB üyesi. Toplam nüfusu bir milyonu bulan Kıbrıs'ın tamamı devletler hukukuna göre Avrupa Birliği üyesi sayılıyor.

Dpa, Reuters / SSB, ETO

© Deutsche Welle Türkçe

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