Güney Kıbrıs’ta seçim yapılıyor

Muhafazakar DİSY (Demokrat Seferberlik Partisi) ve sol eğilimli AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) arasında başabaş bir seçim yarışı olması bekleniyor.Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti bugün sandık başında. Seçim yarışının muhafazakar parti DİSY (Demokratik Seferberlik Partisi) ve komünist AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) arasında başabaş geçmesi bekleniyor.

Ancak ülke gündemini meşgul eden yolsuzluk skandalları nedeniyle seçime katılımın oranının düşük olması tahmin ediliyor. Her beş yılda bir yapılan ve 10'dan fazla parti ve grubun katıldığı seçimde hiçbir partinin çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor. Anketler seçimlerde küçük partilerin yolsuzluk skandalları nedeniyle sandıktan daha kazançlı çıkacağını gösteriyor.

Skandal program

Kıbrıs'ta mevcut yönetim "pasaport için nakit sistemi" isimli bir program nedeniyle eleştiriliyor. Usülsüzlük iddiaları nedeniyle bu program Kasım ayında sona erdirilmişti. Programla 2007-2020 yılları arasında çoğu Rus binlerce yabancı yatırımcıya usülsüz bir şekilde Kıbrıs pasaportu verildiği ortaya çıkmıştı.