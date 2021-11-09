HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güney Kıbrıs'ta sığınmacı akını endişesi

Güney Kıbrıs'ta sığınmacı akını endişesi

09.11.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs yoluyla sığınmacı geçişlerinin arttığı uyarısı yaparak önlemlerin artırılacağını açıkladı.

Güney Kıbrıs'ta sığınmacı akını endişesi

Rum yönetimi sınıra elektronik gözlem sistemi kurmak için İsrail ile anlaşma imzalamıştı.AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Kuzey Kıbrıs'tan Güney'e sığınmacı geçişlerinin arttığı uyarısında bulundu. Ada'yı ayıran BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinden günde 60 ila 100 sığınmacının Güney'e geçiş yaptığını belirten Nuris, durumu "olağanüstü hal" diye nitelendirerek kaçak göçmenlerin Türkiye'den Kuzey Kıbrıs yoluyla geldiğini söyledi.

Nuris geçen ay yaptığı açıklamada da Türkiye'yi sığınmacı akınını engellememekle suçlayarak "Bu insanlar Kıbrıs'a yürüyerek gelmiyor. İstanbul'dan uçakla Kuzey Kıbrıs'a, oradan Güney'e geliyorlar" demişti. Rum basını, hükümet çevrelerinin, Türkiye'nin Kıbrıs'ta istikrarı bozmaya çalıştığı suçlamasını dile getirdiğini yazmıştı.

İsrail elektronik gözetleme sistemi kuracak

Rum İçişleri Bakanı, Lefkoşa dışına çekilen dikenli tellerin yanı sıra sınırdaki önlemlerin de artırılacağını kaydetti.

Geçen hafta Güney Kıbrıs ve İsrail savunma bakanlıkları arasında imzalanan bir anlaşmayla, İsrailli bir firmanın 180 kilometre uzunluğundaki Yeşil Hat boyunca belirli noktalara elektronik gözetleme sistemi kurması kararlaştırılmıştı. 24 saat gözlem yapacak elektronik sistemin kurulmasının üç yıl alacağı, kaçakçılık ve kaçak göçle mücadelenin yanı sıra askeri istihbarat toplanmasında da kullanılacağı belirtilmişti. Sistemin maliyetinin 27,5 milyon euroyu bulması bekleniyor.

AB içinde en yoğun sığınmacı nüfus

Kıbrıs, 2020 rakamlarına göre AB içinde nüfusa göre en fazla sığınmacı yoğunluğunun bulunduğu ülke konumunda. 100 bin nüfus başına 841 iltica başvurusunun yapıldığı Güney Kıbrıs'ta hükümet geçen yıl iltica yasalarını sertleştirmiş ve AB'yi yardıma çağırmıştı. Yasa değişikliğiyle reddedilen iltica başvurusuna karşı itiraz süreleri belirgin bir şekilde kısaltılmış ve Güney Kıbrıs makamlarına başvurusu reddedilen ilticacıların derhal sınır dışı edilebilmesi yetkisi tanınmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Dunja Mijatovic Mart ayında Nuris'e bir mektup yazarak sığınmacıların zorla geri gönderildiği ve gelenlere kötü muamele yapıldığı iddialarının bağımsız bir şekilde araştırılması talebinde bulunmuştu.

KNA,AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı
Bakan Karaismailoğlu: Projelerimize çökmek isteyenler varBakan Karaismailoğlu: Projelerimize çökmek isteyenler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Yeni uygulama 81 ilde bugün başladı

Yeni uygulama 81 ilde bugün başladı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Tarihe geçecektir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Tarihe geçecektir

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Elleri tahriş etmeyen sıvı sabun çeşitleri

Elleri tahriş etmeyen sıvı sabun çeşitleri

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.