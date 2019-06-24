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Güney Kıbrıs’ta Subay Katile Müebbet Hapis Cezası

24.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs'ta üç yılda 2'si çocuk 7 kişiyi öldüren Rum Milli Muhafız Ordusu Subayı Nikos Metaksas, 7 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Güney Kıbrıs’ta Subay Katile Müebbet Hapis Cezası

Güney Kıbrıs'ta üç yılda 2'si çocuk 7 kişiyi öldüren Rum Milli Muhafız Ordusu Subayı Nikos Metaksas, 7 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suçunu kabul eden Metaksas, kurbanların ailelerinden özür diledi.

35 yaşındaki katil, 2016 ile 2018 yılları arasında 5 kadın ve 2 çocuğu kaçırma ve taammüden adam öldürme dahil yöneltilen 12 suçlamayı kabul etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkartılan Metaksas’a kurşun geçirmez yelek giydirildi. Hiçbir avukatın savunmasını kabul etmediği eski subay, hakkındaki suçlamalar okunurken gözyaşlarına boğuldu.

"İğrenç suçlar işledim’’ diyen Metaksas, kurbanların ailelerinden, kendi ailesinden ve Kıbrıs halkından özür diledi.

Polis, iki çocuk babası olan katilin kadınlarla internet üzerinden tanıştığını açıklamıştı. Kurbanların çoğu Filipinler, Romanya ve Nepal’den adaya temizlikçi olarak gelmişti. Öldürülenler arasındaki iki kadının 6 ve 8 yaşındaki çocukları da vardı.

Kurbanların ilki geçen Nisan ayında maden kuyusuna fotoğraf çeken turistlerce bulunmuş ardından cinayetlerin seri bir şekilde işlendiği ortaya çıkmıştı. Bulunan son ceset 6 yaşındaki kurbana aitti.

Cinayetlerin ortaya çıkmasının ardından, polisin kadınların yabancı olması nedeniyle soruşturmayı ciddiye almadığı ve beceriksiz davrandığı eleştirileri üzerine, Adalet Bakanı istifa etmiş, Emniyet Müdürü ise görevden alınmıştı.

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