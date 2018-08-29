Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünde İdlib hareketliliği

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- ABD'nin Suriye'nin İdlib kentine yönelik olası operasyonu konuşulurken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki İngiliz üslerinde askeri hareketlilik arttı. Suriye'ye yönelik daha önceki operasyonlarda hava harekâtı için kullanılan Ağrotur üssünden kalkan uçaklar Ortadoğu'ya uçuşlar yapmaya başladı.
Ağrotur'dan kalkan savaş uçaklarının, güvenli uçuş için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı kulesi ile de iletişime geçtiği öğrenildi. Günde 14 uçağın İdlib'in de dahil olduğu bölgede uçuşlar yaptığı belirtildi. Bir A330 tanker uçağın da eşlik ettiği Tornado ve Eurofighter Typhoon savaş uçakları, bölgede 4-5 saat uçuş yaptıktan sonra Ağrotur'a dönüyor. Uçuşlar zaman zaman gece geç saatlere kadar devam ediyor.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki İngiliz Ağrotur üssünde; 8 Eurofighter Typhoon, 8 Tornado, 1 C130 ve 1 A330 Voyager bulunuyor.
FOTOĞRAFLI
Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler
Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı
İngiliz kadın İzmir'deki kalça ameliyatında öldü
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!
Kalçasından çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış
Çok kritik uyarı: Dünya yol ayrımında!
Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!
Putin'in rakibinden olay yaratan çıplak paylaşım!
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum