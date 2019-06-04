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Güney Kıbrıs'taki seri katil olayında bir cesede daha ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 20:11 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki bir gölde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nda teğmen, seri cinayet zanlısı Nikos Metaksas'ın öldürdüğü 7 kişiden 6'ıncısının cesedi bulundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) teğmen rütbesiyle görev yapan, seri cinayet zanlısı Nikos Metaksas'ın öldürdüğünü itiraf ettiği 7 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı.

Rum Polis Sözcüsü Andreas Angelidis, Güney Kıbrıs'ta Mitsero bölgesindeki Kırmızı Göl'de yapılan aramalarda, bavul içerisinde bir ceset bulunduğunu söyledi.

Angelidis, içinde kaldırım taşları bulunan bavuldan çıkan cesedin çürümüş olduğunu, kimlik teşhisi için incelemenin başlatıldığını ifade etti.

Soruşturmaya göre, cesedin Maricar Valdez Arquilla'ya (29) ait olduğu tahmin ediliyor. Böylece aranan 7 cesetten 6'ncısına ulaşılmış oldu.

Öte yandan, bulunan ilk kurban Mary Rose Tiburcio'nun kızı 6 yaşındaki Sierra'yı arama çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

Aynı bölgede dalgıçlar tarafından yürütülen aramalarda Metaksas'ın Eylül 2017'de öldürdüğünü itiraf ettiği Romanyalı Livia Bunea ve 8 yaşındaki kızı Elena'nın cesetlerine ulaşılmıştı.

- Hedefinde göçmen işçi kadınlar var

"Orestis" lakaplı seri katil zanlısı Metaksas, 14 Nisan'da Filipinler vatandaşı Mary Rose Tiburcio'nun (39) cesedinin, Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Sorgulanan zanlı, Tiburcio dahil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Kurbanlar arasında Tiburcio'nun 6 yaşındaki kızı Sierra, Filipinler vatandaşları Maricar Valdez Arquilla ve Arian Palanas Lozano (28), Rumen Livia Bunea (36) ile 8 yaşındaki kızı Elena ve Nepal vatandaşı Kata Anou da yer alıyor.

Kurbanların tamamının, Kıbrıs Rum kesimine çalışmaya gelen göçmen işçi kadınlar olması dikkati çekiyor.

Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Kata Anou olduğu sanılan kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
GKRY Nikos Metaksas Orestis Seri katil

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