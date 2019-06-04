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Güney Kıbrıs’taki seri katilin 6. kurbanı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 15:02 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs’ta bir subayın seri katil olduğunun ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Kırmızı Göl’de yapılan aramada valiz içinde bir ceset daha bulundu.Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Rum milli muhafız ordusunda subay olarak görevli seri katil Nikos Metaksas, tümü yabancı kökenli 7 kadın ve bir kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından, arama çalışmaları kapsamında Mitsero madenindeki ‘Kırmızı Göl’ olarak bilinen yerde 6’ncı cesede daha ulaşıldı.

Güney Kıbrıs’taki seri katilin 6. kurbanı bulundu

Güney Kıbrıs’ta bir subayın seri katil olduğunun ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Kırmızı Göl’de yapılan aramada valiz içinde bir ceset daha bulundu.
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Rum milli muhafız ordusunda subay olarak görevli seri katil Nikos Metaksas, tümü yabancı kökenli 7 kadın ve bir kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından, arama çalışmaları kapsamında Mitsero madenindeki ‘Kırmızı Göl’ olarak bilinen yerde 6’ncı cesede daha ulaşıldı. Rum polisi bugün yapılan aramalarda Kırmızı Göl’de dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmalarında, içerisinde ceset bulunan üçüncü valizi tespit ettiklerini duyurdu.
Bulunan valizin içerisindeki cesedin, 29 yaşındaki Maricar Valtez’e ait olduğu belirtiliyor. 6 yaşındaki Sierra ise hala kayıp iken Kırmızı Göl’de bulunan ceset sayısı 3 olarak belirtildi.
Seri katil Nikos Metaksas, kadınları ve çocuğu öldürdükten sonra bavula koyduğunu ve üç cesedi göle attığını itiraf etmiş ve bavulların dibe batması için de cesetlerin yanına taş yüklediğini söylemişti.

Güney Kıbrıs’taki seri katilin 6. kurbanı bulundu

Güney Kıbrıs’taki seri katilin 6. kurbanı bulundu

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